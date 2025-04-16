白宮：中國輸美商品面臨最高245%關稅

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美中貿易戰持續升溫，美國白宮今天發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。

美國總統川普本月9日授權對多國祭出的對等關稅措施暫停實施90天，在這段期間僅課徵10%的關稅，立即生效，但對中國進口商品課徵關稅總稅率提高至145%。目前已有許多國家與美方洽談，盼能重新協商貿易協議。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140416