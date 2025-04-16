白宮：中國輸美商品面臨最高245%關稅
2025/4/16 13:52（4/16 14:38 更新）
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美中貿易戰持續升溫，美國白宮今天發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。
美國總統川普本月9日授權對多國祭出的對等關稅措施暫停實施90天，在這段期間僅課徵10%的關稅，立即生效，但對中國進口商品課徵關稅總稅率提高至145%。目前已有許多國家與美方洽談，盼能重新協商貿易協議。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140416
延伸閱讀白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議中美關稅戰正熾 中國商務部新任命貿易談判代表華爾街日報：美國打算藉由關稅談判孤立中國打關稅戰 彭博：中國下令航空公司暫停接收波音飛機美財長：美中經濟沒理由分裂 某時間點會達協議川普半導體關稅調查 涵蓋晶圓、製造設備及下游產品川普下令 對進口加工關鍵礦產及下游產品展開調查
- 2025/04/16 14:47
- 白宮：中國輸美商品面臨最高245%關稅2025/04/16 13:52
- 2025/04/16 12:49
- 2025/04/16 07:20
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
華爾街日報：美國打算藉由關稅談判孤立中國