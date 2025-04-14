氣溫驟變當心中風 國衛院：2天內升6度風險增2倍

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）最近天氣乍暖還寒，氣溫多變，民眾笑稱1天過完四季。不過，回溫仍暗藏危機，國衛院透過健保過去20年資料分析證實，當2天內氣溫驟升超過6度時，缺血性中風風險提高超過2倍。

國家衛生研究院長司徒惠康今天在記者會提到，溫室效應使天氣變遷比過去嚴重，國衛院團隊以健保20年資料，分析中風個案與環境溫度變化，證實快速冷熱變化與健康息息相關，今年4月發表於國際醫學期刊刺胳針區域衛生－西太平洋（The Lancet Regional Health – Western Pacific）。

影片來源：中央社

國家衛生研究院國家環境醫學研究所助研究員吳威德說，以國際趨勢而言，中風個案從1990年代至今持續大幅度增加，更是全球第2大死因的疾病，即使存活下來，失能問題仍可能衝擊整個家庭。當致命寒害、酷熱熱浪的極端氣候現象來襲，環境溫度可能對心血管會造成不同層面衝擊。

吳威德說明，高溫可能造成身體脫水、血液濃稠，導致缺血性心臟血管疾病，低溫影響交感神經活化，造成血壓升高，增加三高患者出血性中風危機。隨著台灣邁入超高齡社會，銀髮族對天氣變遷將更加敏感，盼將天氣預警機制與健康風險通報系統納入公共衛生政策。

吳威德研究團隊透過病例交叉研究法，以2天內氣溫變化為基礎，運用健保資料庫分析2001至2020年超過110萬名首次急診中風患者，研究結果指出，當2天內氣溫驟升超過6度時，缺血性中風風險提高超過2倍；當2天內氣溫驟降超過14度時，出血性中風也提高2倍的發生風險。

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研究也顯示，超過攝氏35度的極端高溫與低於16度的極端低溫確實提高中風危機，風險皆超過2倍。吳威德呼籲，在季節交替或極端天氣事件發生時，應強化老年人與慢性病患者等高風險族群的健康監測與預防措施，將能降低突發性氣溫變化對民眾健康的衝擊。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所所長陳保中說，多數民眾對於降溫警覺性較高，知道冬天必須注意保暖，降低心血管疾病風險，但天氣回溫的時候，卻存有錯誤的認知，以為變溫暖就不影響心血管，希望透過研究提醒，當短時間氣溫驟升，同樣藏有健康危機，不能輕忽。（編輯：管中維）1140414