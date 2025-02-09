天氣爆冷極熱「心」挑戰 醫盼CPR成全民新運動

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）極端高溫與酷寒威脅人類健康，近期寒流許多人突發OHCA，忙壞消防救護與急重症醫療，心臟外科醫師徐展陽積極倡議心臟停止後、到院前20分鐘CPR心肺復甦術的重要性，希望成為全民具備的救命能力。

近幾年台灣歷經極端高溫警報的酷暑，近期是一波波低溫特報，據消防署統計，元旦跨年寒流前後短短10多天全台非創傷性心肺功能停止（OHCA）超過400件，春節後寒流再次報到，2月1至8日這類案件累計415人。

衛生福利部因應氣候變遷健康衝擊政策白皮書指出，在極端高溫或低溫下，造成心血管疾病死亡風險相對於呼吸道疾病死亡風險高，非都會區民眾衝擊比都會地區民眾高，預估氣候逐漸暖化，冬季死亡人數將降低，但極端高溫持續天數增加，可能增加心臟血管疾病死亡率。

台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽告訴中央社記者，氣溫絕對是未來台灣心臟疾病預防保健大挑戰，心臟不會無緣無故出事，除了三高未控制，心臟生病9成與抽菸有關，「菸品太邪惡，是我最痛恨的」，千萬不要嘗試吸菸，菸癮者應及早戒菸停損。

徐展陽也不斷強調CPR的重要性，尤其在心臟停止後、到院前黃金20分鐘。他說，若腦部缺氧時間太長，恐出現永久性傷害，當親友、同事或路人因心臟停止倒下，民眾務必立刻執行CPR，最好搭配自動體外心臟電擊去顫器（AED），可大幅度提升活命機會。

CPR口訣是「叫叫CABD」，第1個「叫」是呼喚確認患者有無意識與呼吸，第2個「叫」為求救，「CABD」則是體外心臟按壓、呼吸道暢通、人工呼吸與去顫。

徐展陽提到，現在119專線都有線上指導員一步一步告訴民眾執行方法，核心精神就是確保救護車抵達前有人持續替患者CPR。

徐展陽長期在急診搶救非創傷OHCA患者，他觀察發現，台灣民眾非常願意替倒下的親友執行CPR，但為路倒的陌生人CPR，意願不如歐美地區，可能「不是冷漠，是擔心會造成法律責任」（Good Samaritan law），事實上，現在各國都有「好撒馬利亞人法」保障見義勇為者，台灣應該更積極宣導。

台灣版的「好撒馬利亞人法」是「緊急醫療救護法」第14條之2，救護人員以外的民眾救助他人生命，使用緊急救護設備或施予急救措施，適用民法、刑法緊急避難免責規定。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁說，就她所知，台灣至今沒有任何熱心民眾搶救路倒陌生人挨告事件。

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劉玉菁也提到，根據她的觀察，一般民眾不敢為非創傷OHCA路人執行CPR的原因，仍然是以「害怕沒有足夠急救知能提供協助」為主要原因，比較少是害怕會被告，官方與民間單位持續合作，透過急救教育宣導，例如在捷運站內推廣，讓民眾在等車時間學會CPR常識。

劉玉菁表示，一直以來，台灣最美的風景都是人，鼓勵好心民眾執行CPR，幫忙搶救倒下的陌生人，在救命過程中確實可能出現肋骨骨折等狀況，為了避免後續不樂見的糾紛狀況出現，「緊急醫療救護法」是熱心民眾的護身符，透過法律免責的支持，讓所有人都能放心救人。（編輯：陳清芳）1140209