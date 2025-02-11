全球氣候災難台灣須防豪雨、熱浪 學者籲加強調適

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（中央社記者張雄風台北11日電）美國總統川普上任，便宣布退出巴黎氣候協定。中研院學者憂心全球氣候災難很快來臨，台灣有可能發生超大的豪雨、頻繁的熱浪及持久的乾旱；除了仍要極積減碳，也要立即展開氣候調適。

美國總統川普甫上任，便宣布退出世界衛生組織與巴黎氣候協定等國際組織。

中央研究院環境變遷研究中心院士王寳貫透過台灣科技媒體中心發文表示，川普的能源政策要在美國進行大量的天然氣與石油的開採，減少對再生能源的投資，並鼓勵燃油車在美國大量生產，很顯然是不打算支持2050淨零排碳的政策，這當然對國際減排的努力是一個不小的震撼。

此外，王寶貫表示，觀察大排碳國到目前為止並未認真執行他們的淨零政策，因此全球2050淨零的目標一定非常難以達標。

王寶貫指出，台灣的碳排量不到全球的1%，仍應繼續推行淨零政策，以與國際接軌，也須隨時評估整體態勢，因為即使台灣真正做到100%淨零，對全球二氧化碳濃度沒有太大影響，但是在全球增暖影響下的氣候災難卻真的會很快來臨。

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王寶貫進一步說明，對台灣而言，最有可能發生的是超大的豪雨、頻繁的熱浪及持久的乾旱，原來比較平均狀態的「風調雨順」會變得極端，乾的時候太乾，濕的時候又是嚴重的濕。

王寶貫呼籲政府除了減碳之外，應立即展開氣候變遷調適的行動，這包括釐清極端天氣的詳情、對不同地貌及社區的衝擊、如何調試減緩衝擊；事關社會與環境之互動，絕對不能閉門造車來制定條例，而需要事先用大型電腦模擬加上AI的輔助，來視覺化地呈現可能的狀況，以供專責機關施政之用。（編輯：李亨山）1140211