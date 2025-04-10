川普為何暫緩對等關稅？債市混亂、財經大咖示警成關鍵

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普準備對多國課對等關稅將暫緩90天。包括金融時報在內的外媒指出，政策轉彎無疑打擊川普威信，然債市混亂、摩根大通執行長戴蒙示警，是讓他決定暫時收手的關鍵。

如今川普對部分決定做出讓步，顯示縱然是自己指標性的政策承諾，他仍不能無視投資人、國會議員及金主的反彈聲浪。

川普表示，「過去幾天」一直在思考關於暫停實施對等關稅這件事，直到「今天早上」才終於拍板。

他說之所以會暫緩關稅措施，是因人們「開始有點害怕…我認為大家有點反應過度，有些過頭了」最後強調，關稅喊卡是「發自內心的決定」。

永明資產管理公司（SLC Management）資產管理師穆拉基（Dec Mullarkey）說：「我認為這證明了他有在關注市場，且意識到自己太過頭了。我認為這次是防護機制的勝利：市場仍有力量，不容威脅。」

但要直到本週市場危機蔓延到美國國債遭拋售，包括前財長薩默斯（Lawrence Summers）等經濟學家警告恐發生金融危機，川普才真正讓步，宣布暫停大部分的「解放日」（liberation day）關稅。

一名與白宮關係密切的人士透露，川普可以接受華爾街股市受到衝擊，「但他不想讓整個房子都垮掉」。

川普出身操作債務為手段的房地產開發商，不會看不到美國債券市場露出的警訊。

他解釋今天的政策轉向時說：「債券市場非常微妙，我一直在關注…人們開始有點不安。」

川普還說，自己被摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）接受福斯財經新聞（Fox Business）訪問的內容說服，當時戴蒙警告美國可能將陷入衰退。

戴蒙當時說：「我目前抱持冷靜的觀點，但我認為，我們要是不在這裡做些調整，情況可能會變得更糟。」

包括美國有線電視新聞網（CNN）、路透社等分析，69 歲的戴蒙是美國企業界最具發言分量者之一，常於危機時刻接受政府諮詢。過去反對關稅的戴蒙，在川普回鍋後轉為支持用關稅捍衛美國國家安全。

雖然戴蒙認為直到最近，美國經濟看起來仍處穩健狀態，但對接下來的局勢卻不感樂觀，直言「我們面臨著二戰以來最危險、最複雜的地緣政治和經濟環境」。

白宮官員則尋求將川普的大轉向描繪成遠大計畫的一環。

但一名與白宮關係密切的華爾街高階主管表示，財長貝森特（Scott Bessent）是川普下決心的推手之一。貝森特認為美國應該暫緩對與美國關係良好的國家課關稅，只須對北京祭出最嚴苛的懲罰。

企業團體雖暫鬆口氣，卻清楚川普政策路線所帶來的混亂尚未解除。他們指出，對多數國家徵收10%關稅措施仍在，且美國對世界第2大經濟體中國的貿易戰已然升級，而針對汽車和藥品等特定產業的關稅威脅仍在。

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儘管川普暫緩實施對等關稅，民主黨人仍持續抨擊川普。

聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）透過聲明說：「川普關稅帶來的混亂、不確定性和真正的傷害，不會在90天內消失。說到底，這位總統以美國家庭和企業作為代價，製造了全球混亂。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1140410