川普暫緩加徵對等關稅 歐盟反制措施暫停90天
2025/4/10 19:23（4/10 19:41 更新）
（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）美國總統川普宣布暫緩實施針對多數國家的關稅措施，為期90天，歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，歐盟將暫緩原訂對美國商品課徵的反制關稅計畫90天，「給予談判一個機會」。
范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「我們雖將通過這項獲得成員國強力支持的歐盟反制措施，但我們決定將暫停90天」，她指出：「倘若談判結果不令人滿意，我們的反制措施將會生效。」
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川普對多國祭出的對等關稅於美東時間9日凌晨開始實施，但他下午宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動。
川普已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1140410
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