川普暫緩75國對等關稅90天 林佳龍證實台灣名列其中將詳談經貿合作

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（中央社記者楊堯茹台北10日電）美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天實施，立委關切，台灣是否在暫緩實施的75國名單之中。外交部長林佳龍今天表示，「有」，並強調現在多了90天可更詳盡地談經貿合作。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略布局及因應」，並備質詢。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

民進黨立委王定宇質詢時關切，台灣是否在75國之列，又是否所有提出談判要求的國家都在暫緩實施的名單上。

外交部長林佳龍給予肯定回應，「有」，但對於他國是否在名單上並不清楚，並強調基礎關稅10%讓台灣處於較為有利地位。

至於談判管道，林佳龍說，正經由駐美代表處和美國貿易談判代表署、商界等多元管道去接觸，但最後還是要回到官方管道。

林佳龍會前於媒體聯訪表示，「我們已經做好準備」，也建立溝通管道，現在多了90天時間可以更詳細、深入地談台美經貿合作，希望這不僅是被動回應川普的對等關稅，而是也能開啟台美經貿關係。

林佳龍強調，談判將基於互惠、公平原則，相信在這一波川普新政下，台美關係得以進一步深化。而美方表示有收到台灣的訊息，並給予回應，關於詳細談判內容跟方式，將就既有雙邊機制來進行。

林佳龍也提及，總統賴清德在國際媒體以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書，強調台灣不僅是要回應川普的對等關稅，也進一步希望能提升台美經貿合作關係，包括投資、採購，而關稅也是從零談起。

林佳龍說明，台灣在美國的投資累積至今已有1000億美元，也創造40萬個工作機會，近期投資包括台積電、環球晶等半導體工廠，另也包括天然氣等能源以及農產品採購，中油已簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，進而縮短美國對台灣的貿易逆差。

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林佳龍說，特別是賴總統提到的台灣投資美國隊，希望能藉由美國龐大市場、科技資金與人才，結合成台美聯合艦隊，在全球供應鏈重組之際，讓台灣占據更有利、更具經濟安全、更能促進跟保障台美關係的位置。

至於非關稅貿易的障礙排除，林佳龍指出，台灣與美國貿易代表在談「美台21世紀貿易倡議」等經貿合作時，就曾盤點這些項目，行政院副院長鄭麗君正全面重新檢視，排除非關稅貿易障礙。（編輯：林家嫻）1140410