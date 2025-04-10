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川普暫緩75國對等關稅90天 林佳龍：台灣名列其中
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台股早盤強彈逾1600點創紀錄 台積電鴻海聯發科漲停

2025/4/10 09:16（4/10 09:28 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北10日電）美國對等關稅在急踩煞車，美國總統川普9日宣布，各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，激勵美股狂飆，連日重挫的台股今天強力反彈，早盤上漲超過1600點，創台股史上最大盤中漲點紀錄，大幅超越2024年8月6日寫下的最大盤中漲點920.62點。

至9時5分，台股加權指數大漲1615.09點，至19006.85點，代表中小型股票的櫃買指數今天也同步狂飆。

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3大權值股同步亮燈漲停，台積電早盤上漲78元至863元，鴻海上漲11元至123.5元，聯發科上漲115元至1300元。

法人表示，隨著美股暴漲，投資人這幾天緊張情緒終於獲得釋放，搭配融資減肥、籌碼沉澱，台股今天上演大反攻；不過川普政策搖擺，美國對等關稅只是暫緩、並未取消，且美國與中國之間的關稅角力繼續升溫，投資人仍得提高警覺。（編輯：張均懋）1140410

#鴻海
#台股
#台積電
#聯發科
10日各國股市
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