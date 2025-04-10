對等關稅暫緩90天 台股收漲1608點創史上最大漲點

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）美國總統川普9日宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅，消息一出激勵美股飆漲，連日重挫的台股今天跟著強力反彈，終場暴漲1608.27點，大幅改寫台股收盤漲跌紀錄，終場收在19000.03點。

由於今天多數個股鎖住漲停，成交值降至新台幣1974.94億元。



3大權值股同步亮燈，台積電終場上漲78元至863元，鴻海上漲11元至123.5元，聯發科上漲115元至1300元，今天台股收盤總共有多達1389家上市櫃公司漲停，積壓多日的壓力全面釋放。



富邦投信投資策略師徐翊達分析，美國暫緩高額對等關稅，投資人鬆口氣，今天台股激情演出，不過他提醒，基礎關稅10%仍繼續徵收，假設進口商和出口商對分多出的關稅，這對台灣出口商而言還是會造成不小影響，利潤率立即減少約5%，如果有3成產品對美出口，公司的整體淨利率就會下減1.5%。



徐翊達強調，此次關稅政策影響不僅是情緒面的修正，預料也將改變部分企業的中長期獲利結構，建議投資人還是要控制好持股水位，勿追高殺低。（編輯：張均懋）1140410