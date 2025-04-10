美債作為對等關稅談判籌碼？央行總裁：建議很好

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天，台灣正積極對美協商，立委獻策台灣央行持有美債，可成談判籌碼，中央銀行總裁楊金龍表示認同，他說這個建議相當好，如果要和美國談判，會告訴對方，美國因應赤字要發行公債融資，而台灣對美債長期持有，不是短期買了又賣，對降低融資成本有貢獻。

美國總統川普對多國祭出的對等關稅9日凌晨開始實施，但他下午宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

雖然台灣獲得3個月喘息機會，台美談判過程仍需持續。立法院財政委員會今天邀中央銀行等相關部會進行專題報告並備質詢，國民黨立委李彥秀、賴士葆、廖先翔，民進黨立委賴惠員、鍾佳濱等人均關注央行外匯存底以美債為主，近期美債市場震盪劇烈，以及是否能以此作為談判籌碼等議題。

楊金龍說明，台灣外匯存底結構，強調安全性及流動性，目前美債約占8成以上；先前副總裁朱美麗表示，台灣外匯存底92%買美債，應是看錯數字。

立委關切近期美債市場動盪，有拋售潮，楊金龍表示，對等關稅上路之前，美國十年期公債殖利率曾逼近5%，近期報導指出外界一直拋售美債，但是截至昨日，殖利率還在4.3%水準，相對偏低。

央行官員補充，公債價格與殖利率呈反向移動，近日殖利率與前波高點有落差，顯示市場仍有人在買美債，不到全面拋售的情況。

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對於立委建議，是否考慮增加美債，作為與美國談判籌碼，楊金龍表示，這個建議相當好，如果要和美國談判，會告訴對方，美國因應赤字要發行公債融資，而台灣對美債長期持有，不是短期買了又賣，對降低融資成本有貢獻。

也有立委建議台灣央行可與美國協商，增持美債同時並協議債券利率，達到雙贏結果。楊金龍對此表示，此做法不符合市場運作，不切實際，而且美國公債殖利率是美國金融市場重要影響因子，如果照此發展，投資人信心會受影響，美國會先發生金融危機，進而造成全球金融危機。（編輯：潘羿菁）1140410