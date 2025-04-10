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郭智輝：有2000億美元可跟美國談 應會在第一波談判

2025/4/10 12:25（4/10 13:15 更新）
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美國總統川普宣布，對等關稅政策延後實施90天。經濟部長郭智輝（右）10日在立法院經濟委員會表示，即便美國暫緩對等關稅實施，政府仍應做好完全準備，持續關注後續情勢發展，協助受影響業者穩健轉型、開拓新局。中央社記者王飛華攝 114年4月10日
美國總統川普宣布，對等關稅政策延後實施90天。經濟部長郭智輝（右）10日在立法院經濟委員會表示，即便美國暫緩對等關稅實施，政府仍應做好完全準備，持續關注後續情勢發展，協助受影響業者穩健轉型、開拓新局。中央社記者王飛華攝 114年4月10日
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（中央社記者林敬殷台北10日電）總統賴清德投書彭博社，對美國對等關稅提出增加對美投資等4點應對。經濟部長郭智輝今天表示，盤點政府及國營事業，應有2000億美元可跟美國談，大致是政府10年要投資項目，現在還在整合民間可購買金額，更有談判誘因，台灣應該會在第一波談判。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季及財政部次長李慶華專題報告「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，並備質詢。

川普祭出對等關稅原定9日開始實施，但他今天宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的關稅，立即生效。不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

國民黨立委楊瓊瓔詢問郭智輝，美國突然喊停，這個決策策略是什麼。

郭智輝說，這是美國政府的談判手段，美國有美國的做法，台灣只能提因應辦法，中間可能會發生什麼變異，經濟部有一些推演，但因為川普在4月9日宣布暫緩，75個國家表達願意跟美國談，美方很難在短期間內作出正確判斷，所以川普跟願意及希望跟美方談的，在90天內談完，這是最大的改變。

郭智輝表示，美國主要還是針對中國，因為中國反對美國，美國就對其加稅，對其他支持美國、願意跟美國談判的國家，當然不會馬上遭到很大困擾，這是美國提出的解決方式。

楊瓊瓔詢問郭智輝，政府有什麼主張，預期什麼時候可以開啟談判。

郭智輝表示，台灣的狀況相對簡單，台灣跟美國是非常友好的2個國家，台美在科技上是完全互補，比較好談，也表達願意談，很早就跟美方講，「我們應該會在第一波談判」。至於是30天、60天、90天，美國有美國的判斷，經濟部依據準備的程度，無論是第1波、第2波及第3波，都有研判，也做過情境分析及推演。

楊瓊瓔也提到賴總統投書要對美國加碼投資，是朝能源、農業及工業嗎、預估的金額有多少。

郭智輝表示，盤點政府跟國營事業的部分，大概有2000億美元可以談，這還沒有加上民間的部分，2000億美元大概是政府規劃10年可以買進的，現在還在整合民間可能購買金額，這樣去跟美國談的話，可能更有誘因。

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對於楊瓊瓔提及能源的項目，郭智輝說，除了對美採購天然氣加至3成，也有其他科技類的能源，以及發電用的發電機。

郭智輝強調，廠商願不願意跟著這個方向，由廠商決定，一旦決定，願意打國家隊，政府就協助出海落地及管理。至於國營事業，不一定要國營事業過去。（編輯：蘇志宗）1140410

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