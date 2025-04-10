因應川普關稅 卓榮泰：財政部研議延長5月報稅時間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北10日電）美國總統川普宣布對包括台灣在內超過75國高額對等關稅豁免90天，行政院長卓榮泰表示，政府將把握時間機會與美國進行直接有效談判，出口供應鏈支持方案具體申請辦法預計14日對外公布，必要時也會協助中國台商。適逢5月報稅季將至，卓榮泰指出，已請財政部評估比照疫情期間，延長報稅時間。

美國宣布對包括台灣在內超過75國暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅，也將中國稅率增至125%。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，10%關稅在政府的推估範圍內，而暫緩期政府會把握時間與機會，與美國進行直接有效談判，爭取國家最大利益，維護產業國際競爭力。

卓榮泰說，面對國際變局，行政院台美經貿小組將依據總統賴清德提出的5大策略，持續提升產業韌性，經濟安全就是國家安全，維持各國平衡貿易關係有助台灣穩固地位。

卓榮泰指出，目前出口供應鏈支持方案20項措施基本不變，部會應盡速研擬法制與具體作業，各項支持措施具體申請辦法預計14日對外公布，並請各部會透過移緩濟急原則，包括第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金等經費先行支應，政院也會持續調整特別條例草案，視談判情勢檢討調整。

他也強調，政府將展開產業座談會，隨時解決問題，讓政策發展符合需求，全力讓國家經濟與產業發展穩定，並讓國人安心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而美國對中國關稅提高至125%，卓榮泰說，台灣仍有多數台商在中國投資，部會應了解中國台商需求，必要時給予協助；他也請財政部考量比照疫情期間，延長5月報稅時間，並於適當時間提出報告。

卓榮泰指出，感謝地方政府重視政府的方案，也期盼朝野黨團拋開爭議，一起站在一條線上，凝聚共同力量，支持產業發展。（編輯：潘羿菁）1140410