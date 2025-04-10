政院880億因應對等關稅14日公布申請辦法 重點措施一次看

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（中央社記者賴于榛台北10日電）因應美國關稅新政，行政院會今天通過新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，預計透過外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等多項措施，協助受衝擊的工業、農業及其他產業，申請辦法14日公布。

美國川普總統4月2日宣布對等關稅政策，9日起針對全球180個國家加徵10%至50%不等的對等關稅，其中台灣遭加徵32%關稅。不過美國在美東時間9日下午，宣布對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天。

美國暫緩部分國家高額對等關稅，不過行政院會今天依然通過日前公布的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，共880億元。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰在院會指出，出口供應鏈支持方案措施基本不變，部會應盡速研擬法制與具體作業，各項支持措施具體申請辦法預計14日對外公布。

卓榮泰也要求，各部會相關預算應移緩濟急，或是以第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金及農損基金等經費先行支應，並持續準備特別條例草案，特別預算相關規模及時程，將視未來的談判情勢發展，適時滾動檢討調整。

方案880億元當中，包括工業部門700億元，重點措施包含：

一、貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等金融支持

二、提供保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核等，降低行政成本

三、提供研發轉型補助，提升產業競爭力

四、協助業者爭取海外訂單，開拓多元市場

五、提供研發與設備支出抵減、擴大抵減適用等租稅優惠

六、政府也會主動訪視衝擊業者，推動勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場等重點項目

農業部門則有180億元，三大重點措施分別為：

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一、提供農業貸款利率加碼補貼的金融支持

二、強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證等，藉以提升產業競爭力

三、擴大國內外行銷活動，以利業者開拓多元市場

經濟部次長賴建信在記者會指出，經濟部提供的外銷貸款、中小微企業、研發轉型，以及多元拓銷等4項措施，在既有預算中就會支持，另外也因應美國關稅新政，在新方案中加碼410億元，並以從優、從速、從寬進行規劃。（編輯：萬淑彰）1140410