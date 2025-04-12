政院880億元因應對等關稅 申請辦法擬延後公布

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）行政院長卓榮泰今天表示，新台幣880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」申請辦法原訂14日公布，為讓方案更周延，如果有充裕時間，或許考慮多1週讓各部會調整。

他說，無論未來雙方談判結果如何，880億元9大面向及20項措施架構不變，且可往上增加，其中幫業界汰舊換新研議加入計畫；政府有90天黃金時間，最該做的第1件事是籌組最有效談判團隊，這部分已開始，接著是將支持方案修得更完善。

對多國祭出對等關稅的美國總統川普（Donald Trump）日前說，已超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權這項施暫停實施90天。

卓榮泰下午到經濟部彰濱產業園區與業界座談，包括彰化縣長王惠美、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲及中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲等與會。

卓榮泰表示，各部會設190線服務諮詢專線，他要求須專人負責並提供正確資訊，隨時向國民報告交涉過程。

他說，台美昨天已視訊會議，台灣排在優先隊伍前面，雙方交換許多意見，建立朝共贏方向合作與談話基礎，但基於國際慣例，不便透露太多，如果有任何需地方政府、產業界及國民了解部分，一定在可以情況下充分向國民說明。

卓榮泰表示，未來持續談判，守住爭取國家利益、維護產業國際競爭力原則，一定在大原則下穩健進行各項交涉，待情勢底定後，要考驗政府有效執行力，也歡迎台商回流，總統賴清德重申未來一併解決國內水、電、人才與人力問題等。

至於方案經費預計以特別預算案支應，業界擔心通過還有一段時間，如果已產生損失怎麼辦；卓榮泰說，要求各部會先以現有公務預算移緩濟急，如果不足，可動用行政院第二預備金，甚至中小企業信用保證基金、就業安定基金、農損基金與農業發展基金等，並請國家發展委員會研議未來中、長期經濟發展計畫。

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此外，卓榮泰表示，今年報稅季延長到6月底，雖增加行政成本，但政府該吸收就吸收，讓國民方便、減輕心理壓力最重要，政府因應美國關稅調整過程一直積極應變。

王惠美建議行政院成立訊息揭露平台，讓產業和民眾第一時間同步掌握美方政策，隨時知道最新應變計畫和輔導方案，甚至即時揭露未來談判議題與進度；預期未來有更多台商回流，需更多設廠土地，產業轉型與技術升級需求日益迫切，希望行政院協助儘速定案彰化縣政府提出的二林精密園區開發計畫、接管明道大學計畫。（編輯：李明宗）1140412