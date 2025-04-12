加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國拉攏歐洲抗美關稅 法媒：「假朋友」恐摧毀產業
首頁 / 政治
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響3/293
首頁 / 政治

經貿辦：已與美方視訊商議對等關稅 近期將再協商

2025/4/12 11:14（4/12 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為中華民國和美國國旗。（中央社檔案照片）
圖為中華民國和美國國旗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北12日電）美國暫緩對等關稅90天，台美談判進度受矚目，總統賴清德昨天表示，台灣是美國商談對等關稅的首批名單。行政院經貿談判辦公室今天證實，台灣經貿談判團隊11日已與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制在內等經貿議題交換意見，近期也將再協商。

賴總統昨天在產業拜訪之旅時提及，台灣在美國商談對等關稅的首批名單。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也說明，美國11日將和台灣、以色列討論關稅議題。

經貿辦今天證實，台灣經貿談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙，以及出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於雙方視訊官員層級以及談判細節，經貿辦表示，基於台美雙方默契，對於相關會談細節，沒有進一步說明。

台灣談判原則部分，賴總統日前表示，面對美國的對等關稅，台灣沒有計劃採取關稅報復，而談判關稅可以比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。至於非關稅貿易障礙部分，美國貿易代表署日前公布「2025年各國貿易障礙評估報告」，內文關切台灣對美關稅、非關稅障礙、技術性貿易障礙、動植物防疫檢疫措施、智慧財產權保護、服務業、投資、其他障礙等事項。（編輯：潘羿菁）1140412

延伸閱讀
台以並列談關稅 學者：美視台區域安全關鍵夥伴卓榮泰：對等關稅不單對台灣 是全世界空前變局財部：若美關稅負面效應顯現 不排除4月出口增勢中斷美加徵關稅衝擊 財政部：研議今年報稅季延長至6月底防中貨違規轉運來台 財部擬檢討未滿2000元小額包裹免稅措施
葛里爾
美貿易代表透露將和台討論關稅 USTR未回應提問白宮：逾15國已提出關稅協議案
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美關稅政策反覆多變 越南台商煎熬難眠
53
更多編輯台推薦新聞：