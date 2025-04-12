經貿辦：已與美方視訊商議對等關稅 近期將再協商

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（中央社記者賴于榛台北12日電）美國暫緩對等關稅90天，台美談判進度受矚目，總統賴清德昨天表示，台灣是美國商談對等關稅的首批名單。行政院經貿談判辦公室今天證實，台灣經貿談判團隊11日已與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制在內等經貿議題交換意見，近期也將再協商。

賴總統昨天在產業拜訪之旅時提及，台灣在美國商談對等關稅的首批名單。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也說明，美國11日將和台灣、以色列討論關稅議題。

經貿辦今天證實，台灣經貿談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙，以及出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。

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對於雙方視訊官員層級以及談判細節，經貿辦表示，基於台美雙方默契，對於相關會談細節，沒有進一步說明。

台灣談判原則部分，賴總統日前表示，面對美國的對等關稅，台灣沒有計劃採取關稅報復，而談判關稅可以比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。至於非關稅貿易障礙部分，美國貿易代表署日前公布「2025年各國貿易障礙評估報告」，內文關切台灣對美關稅、非關稅障礙、技術性貿易障礙、動植物防疫檢疫措施、智慧財產權保護、服務業、投資、其他障礙等事項。（編輯：潘羿菁）1140412