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台以並列談關稅 學者：美視台區域安全關鍵夥伴

2025/4/11 22:48（4/11 23:04 更新）
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美國貿易代表葛里爾（前）表示，他將和台灣及以色列的代表討論關稅問題。圖為葛里爾2月出席貿易代表的人事聽證會。（中央社檔案照片）
美國貿易代表葛里爾（前）表示，他將和台灣及以色列的代表討論關稅問題。圖為葛里爾2月出席貿易代表的人事聽證會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北11日電）美國貿易代表葛里爾表示，今天將和台灣及以色列的代表討論關稅問題。民進黨立委林俊憲說，從美、以間的緊密夥伴關係來看，可以說台灣已經搶占非常難得的先機。學者指出，台灣位居第一島鏈核心，是抗衡中國影響力的重要節點，代表美國將台灣視為區域安全穩定的關鍵夥伴。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他今天將和台灣及以色列的代表討論關稅問題；葛里爾稍早已經跟越南進行長時間的商討。

對此，行政院經貿談判辦公室指出，目前台灣尚在與美方交涉談判階段，如有相關訊息，將適時對外說明。

民進黨立委林俊憲在臉書發文指出，從美、以間的緊密夥伴關係來看，能夠同時和以色列成為首兩個談判的國家，可以說台灣已經搶占非常難得的先機。因為全世界都在看，首批談判的國家是重要的「示範組」，雙方取得互惠互利的好成果，後面才會有更多國家願意主動跟美國展開對話。

政治大學國際事務學院兼任副教授陳文甲接受中央社記者訪問表示，台灣與以色列同列為第一波談判國家，顯示美國在地緣政治與產業鏈等面向的強化，以及對印太區域的戰略布局。

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陳文甲指出，台灣位居第一島鏈核心，是抗衡中國影響力的重要節點，與以色列同列，代表美國將台灣視為區域安全穩定的關鍵夥伴；而在產業鏈上，台美在半導體製造、以美在高科技與資安領域具互補性，雙方合作有助於建立「去中化」的高科技供應鏈。

因此，陳文甲分析，美國將台灣與以色列同列為第一批談判名單內的國家，代表美國不僅鞏固台灣與以色列在全球科技產業的戰略地位，也深化美國及其盟友的科技聯盟，強化抗風險能力。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1140411

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