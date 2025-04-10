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財部：若美關稅負面效應顯現 不排除4月出口增勢中斷

2025/4/10 19:19（4/10 19:52 更新）
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財政部10日公布台灣3月出口495.7億美元、創歷年單月新高，年增18.6%。(中央社檔案照片)
財政部10日公布台灣3月出口495.7億美元、創歷年單月新高，年增18.6%。(中央社檔案照片)
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（中央社記者張璦台北10日電）美國總統川普對等關稅來襲前的拉貨潮，讓台灣3月外銷迎來大爆發。展望後市，財政部官員今天表示，4月拉貨潮效益可能會減弱，但川普關稅政策變化莫測，在不考慮對等關稅因素下，預期4月台灣出口將介於持平至年增5%之間，有機會連18紅。

不過，官員也坦言，如果美國關稅新制負面效應顯現，不能排除台灣4月外銷落入負成長的可能性。

財政部今天公布台灣3月出口495.7億美元、創歷年單月新高，年增18.6%、連續17個月正成長，帶動第1季出口1295.8億美元、年增17.5%，規模值創歷年單季最高，可說是淡季不淡。

財政部統計處長蔡美娜指出，3月出口好似「颱風前的晚霞」，4月本來就是淡季，且提前拉貨潮應會有所減弱，所以預期4月出口規模將落在374億到393億美元之間，年增減率則是介於持平到成長5%。

蔡美娜表示，基本上財政部是按照季節性走勢推估未來出口情況，且上述預測並未考慮美國對等關稅因素，因為美方政策變化莫測，有些廠商尚在觀望，也有一些說要等待跟客戶協商，所以無從具體評估。

媒體關切，若考慮美國關稅變數，4月出口有無可能落入負成長格局，蔡美娜坦言，萬一美國關稅新制負面效應顯現，不排除中斷出口增勢，4月目前還有約20天，川普關稅政策實在是變化莫測，尚難斷言。

媒體進一步提問，台灣中南部部分傳產廠商、比如螺絲等基本金屬及其製品業者，訂單因美國新關稅措施而被要求暫緩出貨，這方面是否會反映在台灣4月出口表現上。蔡美娜指出，若所言為真，可能會反映在各該類貨品的外銷情況，但無法斷論總體出口大局會被影響，且各家廠商因應方式也不太一樣。

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財政部統計處則分析，未來人工智慧（AI）技術與相關應用加速推展，且持續滲透至終端電子產品，加上國內半導體及資通訊供應鏈深具製程與產能的競爭優勢， 均可望維繫台灣出口動能。

不過，財政部統計處也提到，美國廣泛性實施加徵關稅政策、各國後續因應作為、地緣政治衝突等不確定性升高，增添全球經濟下行風險，有待密切關注後續發展。（編輯：黃國倫）1140410

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