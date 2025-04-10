美加徵關稅衝擊 財政部：研議今年報稅季延長至6月底
2025/4/10 21:37（4/10 21:57 更新）
（中央社記者張璦台北10日電）美國對各國加徵關稅，恐衝擊台灣廠商，隨5月所得稅申報季將至，財政部表示，正在研議將今年報稅季延長至6月底，納稅義務人若受衝擊，導致發生財務困難，不能在繳納期間內一次繳清稅款者，可依規定申請延期或分期繳稅。
美國總統川普宣布對包括台灣在內超過75國高額對等關稅豁免90天，行政院長卓榮泰今天表示，政府將把握時間機會與美國進行直接有效談判，出口供應鏈支持方案具體申請辦法預計14日對外公布，必要時也會協助中國台商。適逢5月報稅季將至，他指出，已請財政部評估比照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，延長報稅時間。
財政部表示，今年報稅季延長至6月底，正在研議中。
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財政部並在近日提交至立法院的報告中提到，納稅義務人若受美國實施對等關稅政策衝擊，導致發生財務困難，不能於稅捐繳納期間內一次繳清應繳稅款者，可依稅捐稽徵法規定，向稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。
所得稅申報季為每年的5月1日至5月31日，過去COVID-19疫情期間適逢報稅季時，財政部曾為了分流人潮，將申報期限延長至6月30日；同時，端出延、分期繳納稅款免加計利息等措施因應。（編輯：張良知）1140410
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