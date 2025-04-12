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政院將視台美談判產業需求 880億特別條例最快17日出爐

2025/4/12 11:44（4/12 12:09 更新）
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行政院長卓榮泰（圖）11日赴立法院專案報告，針對美國對等關稅提出的因應作為。（中央社檔案照片）
行政院長卓榮泰（圖）11日赴立法院專案報告，針對美國對等關稅提出的因應作為。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北12日電）因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰昨天指示，攸關協助業者的特別條例最快17日送行政院會通過，但須觀察局勢。政院人士進一步說明，局勢是指台美談判進度、產業之旅傾聽獲致的產業需求，以及整體美中貿易戰的情況變化，再以此調整特別條例草案。

行政院會日前通過「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提供20項措施，總計新台幣880億元的協助方案，重點內容包含提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助，以及協助業者爭取海外訂單等；農業部門則提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動。

支持方案經費預計以特別預算支應，且須先擬定特別條例。卓榮泰昨天在立法院備詢時指出，若沒有大的障礙，行政院會擬於17日通過特別條例，但目前局勢還在改變，若還有些狀況，就多留意1週，最晚2週將特別條例送至立法院。

政院人士今天回覆記者提問指出，局勢是指台美談判進度、產業之旅傾聽獲致的產業需求，以及整體美中貿易戰的局勢變化，因美方政策調整對產業影響程度可能不同，加以美中貿易戰態勢仍在進展，都有可能影響業者受衝擊程度，連帶政府協助的經費數額也須增減。

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政院人士表示，不過880億元的大方向措施已定，也有可能先編列條例草案，將需要的經費匡列出來。

總統賴清德、卓榮泰近日拜訪產業，業界均期盼銀行不要「雨天收傘」。政院人士指出，政府都有聽取業界心聲，希望能訂定最符合業者需求的協助政策，金管會也已說明，面對當前困境，金管會有一整套的配套措施，銀行不能抽銀根、也不會收傘。（編輯：潘羿菁）1140412

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