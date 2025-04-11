美貿易代表：將與台灣商議關稅 正跟許多國家洽談

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）跟越南代表進行長時間對談後，他說今天將與台灣、以色列的代表商議關稅問題，也提到自己正和許多國家洽談。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）本月9日宣布暫時降低對數十個國家課徵的高額關稅後，葛里爾表示，他正和許多國家洽談。

葛里爾接受福斯新聞（Fox News）訪問時說道，他的行程已經滿檔，並強調美國多元化進口產品以減少依賴中國貨物的重要性。

葛里爾指出：「我們確實從中國進口了許多貨物。事實上，對我而言，這顯示出整體情況的迫切程度。」

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川普9日宣布針對許多國家的高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過美國對中國的關稅累計稅率目前已經提高至145%。

總統賴清德今天稍早到台中與機械器具業者座談，他表示，台灣目前在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家的利益、保護產業未來發展。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140411