美對等關稅 卓榮泰：課30%以上台灣有轉單產能過剩風險

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影片來源：中央社

（中央社記者郭建伸台北11日電）美國對等關稅暫緩課徵90天，行政院長卓榮泰今天在立法院專案報告指出，若被加徵超過30%以上稅率，美國自台灣進口減少21%，台灣將面臨轉單、產能過剩風險，影響製造業12.5萬就業人數。

農漁產品部分，卓榮泰說，若台灣農產品被加徵32%關稅，蝴蝶蘭預計多負擔新台幣3.2億元、茶葉出口成本增加1.1億元、毛豆影響金額為1億884萬元、吳郭魚增加成本為4.6億餘元、鬼頭刀則被影響1.1億元。

美國日前宣布對台課徵32%對等關稅，衝擊全球經濟與資本市場，但在9日開徵前夕，川普又突然宣布高額關稅暫緩90天實施，這段期間課徵10%基準關稅。

因應關稅衝擊，朝野黨團協商決議今天下午邀行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢。

卓榮泰在報告中提出3種關稅推估情境，在低關稅推估情境下，台灣被加徵關稅介於10%到20%，此情境對於台灣產業主要影響為新增關稅支出，不至於發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地問題，此時產業衝擊屬於風險可控，以4年為期，總體因應支援方案預算推算為新台幣361億元

卓榮泰指出，高關稅推估情境為假設台灣被加徵稅率介於20%到30%，製造業的電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，受衝擊風險較高，農業則是蝴蝶蘭、茶葉、水產衝擊較大，此時總體支援方案預算估算為576億元。

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卓榮泰指出，極高關稅模式則是被加徵稅率高於30%，此時除了新增關稅支出，台灣對美出口也會顯著減少，依據模型推估，美國自台灣進口將減少21%以上，台灣出口美國市占率將下滑0.72%，台灣產業將面臨美國客戶轉單風險、產業有移轉生產基地壓力、出口價格欠缺國際競爭力，連帶影響產能過剩、庫存過多、外銷產品轉為內銷擠壓市場等問題，因此研擬約880億元支援方案。

至於若被加徵32%對等關稅後產業影響幅度，卓榮泰指出，將影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，其中電子資訊、機械、運輸工具、重電、鋼鐵金屬影響產值幅度在3%到14%。（編輯：林淑媛）1140411