首場桃園產業座談 卓榮泰：與美談判爭取最大利益

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（中央社記者吳睿騏10日電）因應美國對等關稅政策，行政院長卓榮泰今天出席首場在桃園市舉辦的產業座談會，他表示，雨天不僅不能收傘，必要時還要加大安全傘給各個產業，未來會與美談判爭取最大利益，高科技技術根留台灣，維持競爭力。

卓榮泰今天下午赴中壢產業園區服務中心出席桃園場次的產業座談會，他致詞表示，聆聽業界的聲音，是今天來此的重要目的，總統賴清德要求行政團隊穩住、想好對策，台灣的高科技產業供應鏈關鍵地位不容被世界忽視，不只是高科技產業到國外去全球佈局，可能要帶動整個供應鏈。

卓榮泰說，如何讓中小企業、甚至微企業能夠維持應變能力、競爭力，是重要的一環，接下來就是政府執行力，未來90天政府該做的事情非常多，「雨天不僅不能收傘，必要的時候，還要加大這把安全的傘給各個產業」，請財政部跟金管會要全面執行落實。

卓榮泰指出，另外，租稅的減免各方面的優惠，包括產創條例都還在立法院審議中，希望在審議的包括產創條例能夠經過立法院儘速地審議過關，讓產業能得到協助。

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卓榮泰表示，今天在行政院會當中做了幾項重大決定，首先就是90天內要跟美國進行直接有效的談判，爭取國家最大利益，維護產業在國際間的競爭力。另外，賴總統所說的立足台灣佈局全球、行銷全世界，同時要求在美投資設廠，最先進技術一定是留在國內，且企業無論在哪投資都必須根留台灣，這兩個前提一定要同時達到才去做全球的佈局。

卓榮泰說，這是第一場的產業座談會，後續也會持續進行，現在雖然美國對等關稅暫緩90天，但是對中國125%稅率還是高的，台灣還有很多廠商在大陸有設廠，也希望能全面了解台商有何需要，能夠給予必要的協助、讓台商安心。（編輯：林恕暉）1140410