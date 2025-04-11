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美貿易代表：預計11日與台灣、以色列對談關稅

2025/4/11 20:43（4/11 20:51 更新）
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美國貿易代表葛里爾（中）。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他今天將和台灣及以色列的代表討論關稅問題；葛里爾稍早已經跟越南進行長時間的商討。

美國總統川普本月9日宣布針對許多國家的高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過美國對中國的關稅累計稅率已提高至145%。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140411

#台灣
#以色列
#美國
#對等關稅
#對台影響
延伸閱讀
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