美貿易代表：預計11日與台灣、以色列對談關稅
2025/4/11 20:43（4/11 20:51 更新）
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他今天將和台灣及以色列的代表討論關稅問題；葛里爾稍早已經跟越南進行長時間的商討。
美國總統川普本月9日宣布針對許多國家的高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過美國對中國的關稅累計稅率已提高至145%。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140411
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