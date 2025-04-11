談關稅戰 習近平首表態：中國不畏懼任何無理打壓

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（中央社台北11日電）中國國家主席習近平今天藉由會見西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）時對關稅戰做出首次表態。習近平說，打關稅戰沒有贏家，中國不畏懼任何無理打壓，會集中精力辦好自身的事。

美中陷入互掐脖子的關稅大戰。白宮官員證實，目前對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%；中國也自台北時間10日中午12時1分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵84%關稅。

據新華社報導，習近平今天在北京釣魚台國賓館會見到訪中國的桑傑士。

習近平表示，打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓。

他進一步說，無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自身的事。中國和歐盟都是世界主要經濟體，都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，已經形成緊密的經濟共生關係。

習近平表示，中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，不僅維護自身正當權益，也維護國際公平正義，維護國際規則和秩序。

習近平也說，當前世界百年變局加速演進，多重風險挑戰疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮。國際形勢越是變亂交織，中西關係良好穩定發展的重要性就越凸顯。中國14億多人口的消費升級需求和產業轉型潛力，將為世界經濟提供強勁動力。中歐應堅持夥伴定位，堅持開放合作。

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根據中方訊息，桑傑士指出，中國是歐盟重要合作夥伴，西班牙始終支持歐中關係穩定發展。歐方堅持開放自由貿易，致力於維護多邊主義，反對單邊加徵關稅。貿易戰不會有贏家。面對複雜嚴峻的國際形勢，西班牙和歐盟願與中方加強溝通協作，維護國際貿易秩序，攜手應對氣候變化、貧困等挑戰，維護國際社會共同利益。

根據新華社，雙方還就俄烏戰爭交換了意見。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140411