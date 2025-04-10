WTO秘書長：美中關稅開戰恐致雙方貿易劇減8成 損害全球經濟

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（中央社日內瓦9日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉今天表示，美國與中國的關稅之戰，可能導致這兩大經濟體之間產品貿易大減80%，進而拖累世界其他地區經濟。

美國與中國為報復性關稅大打出手，美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，將中國貨品進口關稅提高至125%。

伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）聲明表示：「中美貿易緊張局勢不斷升高，對雙邊貿易構成急劇萎縮的重大風險。我們初步預測，這兩大經濟體之間的貨品貿易可能下降高達80%。」

她表示，美中貿易合計佔世界總貿易額3%，並警告這場衝突可能「嚴重損害全球經濟前景」。

儘管川普對中國貨品進一步加徵關稅，但對世界其他國家則暫緩加徵關稅90天，因為先前已有數十個國家和美方接洽談判。

伊衛拉警告，世界經濟有可能分裂成兩大集團，一個以美國為中心，另一個以中國為核心。

她表示：「尤其令人擔憂的是，全球貿易可能因地緣政治因素而化為碎片。世界經濟分裂成兩大陣營，可能導致全球的實質國內生產毛額（GDP）長期下降近7%。」

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她敦促所有世貿組織成員，「透過合作與對話來因應這項挑戰」。

伊衛拉表示：「國際社會共同努力維護國際貿易體系開放，這至關重要。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140410