中美貿易戰升級 巴西美元匯率現蹺蹺板走勢

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）美國總統川普對各國的對等關稅政策今天出現轉折，但對中國課徵的關稅提高至125%。隨著中美貿易戰升級，巴西美元匯率今天出現蹺蹺板走勢，學者示警，巴西幣在貿易戰引發全球避險事件時，容易出現大幅貶值。

巴西原先被川普（Donald Trump）徵收10%的關稅，且未宣布採取報復措施，因此現狀保持不變。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天出席在宏都拉斯舉行的拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）領袖峰會發言談及目前局勢表示，任意加徵關稅會破壞國際經濟穩定並推高價格，貿易戰沒有贏家。

根據BBC巴西新聞網報導，在川普提高關稅後，隨著中美貿易戰升級，美元兌巴西幣匯率出現蹺蹺板走勢，9日最高達到1美元兌6.0961元巴西幣後，收盤下跌2.54%，報1美元兌5.8452元巴西幣。

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巴西Neo Investimentos投資公司首席經濟學家索布拉爾（Luciano Sobral）表示，除了市場流動性高之外，巴西是一個存在結構性問題的國家，且經濟高度依賴中國，貿易戰可能影響中國經濟成長，進而損害對巴西商品的需求，導致巴西幣在貿易戰引發全球避險事件時，總是貶值幅度最大貨幣之一。

報導引述索布拉爾說，「沒有人想得到，一個已開發經濟體（美國）竟然會因為一個人的意志而對全球經濟造成如此大的破壞；川普就像一頭失控的大象，我們正面臨著前所未有的體系脆弱性。」（編輯：田瑞華）1140410