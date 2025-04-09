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歐盟通過對210億歐元美國產品加25%關稅 4/15開徵

2025/4/9 23:08
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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）歐盟今天批准對約210億歐元（232億美元）的美國產品加徵25%關稅，以報復美國總統川普上個月對歐盟鋼鋁加徵25%關稅。歐盟執委會表示，將自15日起開始徵收。

歐盟27個成員國今天大多投票支持這些懲罰性措施，其中部分將於4月中旬開始生效。這些關稅將針對具政治敏感性的美國州份，包括聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）家鄉路易斯安那州的大豆等產品，以及鑽石、農產品、家禽和摩托車。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在聲明中說，「如果美國同意公平、平衡的談判結果」，反制措施可以隨時中止。

此舉加劇不斷升級的跨大西洋貿易戰。美國不僅對幾乎所有歐盟出口品普遍加徵20%關稅，還對汽車及部分汽車零件額外徵收25%關稅。川普曾經表示，他還將宣布對木材、半導體晶片和藥品加徵關稅。川普的新關稅預計將影響約3800億歐元的歐盟商品。

綜合路透社與法新社報導，歐盟相關反制措施將分別於4月15日、5月16日和12月1日生效。

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歐盟執委會指出：「歐洲聯盟認為美國關稅沒有正當理由並產生危害，對我們雙方以及對全球經濟都造成傷害。」

歐盟強調，希望達成「平衡和互惠的協議」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140409

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