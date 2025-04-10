加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗
首頁 / 國際

中國與歐盟關稅報復全球市場恐慌 川普籲美國人冷靜

2025/4/10 01:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）在中國與歐洲聯盟（EU）宣布對美國祭出報復性關稅後，儘管貿易戰不斷升級，美國總統川普（Donald Trump）今天仍呼籲國人保持「冷靜」。

中國今天宣布對美國商品加徵關稅稅率提高至84%，歐盟則批准對約210億歐元（232億美元）的美國產品加徵25%關稅。

在中國及歐盟反擊後，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「冷靜點！一切都會好起來。美國將比以往任何時候都更強大且更好。」

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，川普還在另一則貼文中，試圖說服不安的投資人，稱「現在是買入的好時機」。

但美股今天依然波動劇烈，歐股、亞股及國際油價重挫。以往是避險資產的美國公債則面臨拋售，讓投資人更加焦慮。（譯者：陳正健）1140410

川普
關稅戰如火如荼 川普促企業搬到美國：現在就行動防中國洗產地低價傾銷貨避美關稅 海關嚴查違規轉運
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
53
更多編輯台推薦新聞：