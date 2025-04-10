中國與歐盟關稅報復全球市場恐慌 川普籲美國人冷靜

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）在中國與歐洲聯盟（EU）宣布對美國祭出報復性關稅後，儘管貿易戰不斷升級，美國總統川普（Donald Trump）今天仍呼籲國人保持「冷靜」。

中國今天宣布對美國商品加徵關稅稅率提高至84%，歐盟則批准對約210億歐元（232億美元）的美國產品加徵25%關稅。

在中國及歐盟反擊後，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「冷靜點！一切都會好起來。美國將比以往任何時候都更強大且更好。」

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此外，川普還在另一則貼文中，試圖說服不安的投資人，稱「現在是買入的好時機」。

但美股今天依然波動劇烈，歐股、亞股及國際油價重挫。以往是避險資產的美國公債則面臨拋售，讓投資人更加焦慮。（譯者：陳正健）1140410