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中國出手報復 明天中午起對美國商品加徵關稅提高至84%
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中國出手報復 10日中午起對美國商品加徵關稅提高至84%

2025/4/9 19:13（4/9 19:30 更新）
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圖為美元與人民幣紙鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社台北9日電）央視新聞報導，中國國務院關稅稅則委員會今晚近7時公告，自台北時間10日中午12時1分起，將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率，由34%提高至84%，正式針對美方今天中午生效、對中國加徵84%關稅展開報復。

根據公告，中國國務院關稅稅則委員會今天調整「關於對原產於美國的進口商品加征關稅的公告」（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，作出上述決定。

美國總統川普（Donald Trump）繼美東時間2日宣布向中國加徵34%對等關稅後，8日又以中國採取對等反制為由，宣布對中國再加徵50%關稅，合計84%的關稅在台北時間今天中午12時1分生效。（編輯：邱國強）1140409

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