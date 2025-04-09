中國強硬抗關稅戰 分析：習近平權威形象不能破

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（中央社記者李雅雯台北9日電）美國祭出對等關稅政策，中國強硬回擊反制。學者剖析，中國長期喊出「東升西降」，樹立富強、抗衡美國意象，倘若示弱中美關稅戰，中國領導人習近平權威形象恐受重挫。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日宣布對等關稅政策，中國將被加徵34%關稅。中國國務院4日加以反制，將於10日起對原產於美國進口商品加徵34%關稅；川普反擊，對中國再加徵50%關稅，累計稅率達104%，並自今天中午生效。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛9日對中央社剖析中國強硬回應美國關稅戰原因。他表示，維持習近平政權的重要工具包括大內宣、大外宣，北京回應中美關稅戰，必須秉持「面子外交」原則。

王智盛指出，中國率先對等反制美國加徵34%關稅做為報復措施，倘若在川普喊出再追徵50%關稅後選擇退讓，對於北京來說將是非常地「沒面子」，「面子」對於維持習近平權威形象來說，是一個很重要的存在。

王智盛提到，中國不斷地宣傳「東升西降」等政治口號，致力於營造中國富強、抗衡美國意象，試圖將美國形塑為「紙老虎」；倘若在中美關稅戰有政策退縮或急轉彎狀況，恐將使過往宣傳印象破功，對於習近平權威來說，將是很大的打擊。

王智盛直言，由於中國經濟狀況欠佳，加上習近平政治能量有各種鬆動，倘若在這個時間點，維繫中國尊嚴的民族主義受到美國關稅壓力有所退讓的話，這將會讓習近平很難堪，也可能構成國內「愛國小粉紅」質疑聲量。

「對於美國的再反制，我想北京是沒有想到的」，王智盛認為，中國率先回擊對等34%關稅，這個決定一定是經過政治、經濟綜合評估考量，只是沒有想到美國會再出招追徵50%關稅，這讓北京沒有轉圜空間，「有些騎虎難下」。

成功大學政治學系教授王宏仁對中央社分析，習近平第二任期後半段到第三任期，中國內部反美情緒、鷹派聲音相較過往大了許多，其中當然也有牽涉台灣因素，北京經常指責美國在台海事務干涉「內政」、在國際社會打壓中國。

王宏仁指出，在中美關稅戰上，習近平有對內壓力，必須對美國擺出強硬姿態，表態沒有犧牲民族尊嚴或是中國利益，這對於其鞏固內部政權有幫助；倘若像其他國家立刻喊出對美國進口商品零關稅，「習近平的政權就沒有辦法延續下去了」。

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王宏仁提到，習近平個人性格偏於固執，儘管其有意搞好中美關係，不過對美態度趨於強硬，對於美國關稅威脅展現不退讓，這部分當然也是要做給全球南方國家看，畢竟北京認為目前其代理全球南方聲音。

「美中領導人會晤，短期內看起來不太有可能」，王宏仁說，中美關稅戰對抗態勢在短中期內不會緩減，不過未來還是有鬆動可能，需要一些契機；目前看起來，原傳美中領導人近期將會晤這件事情，應該不太可能發生。（編輯：邱國強）1140409