中國就關稅信心喊話：外貿韌性不減 和更多夥伴合作

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（中央社台北9日電）針對美國今年累計對中國加徵104%關稅中午生效，中國商務部對外貿易司副司長肖露今天信心喊話說，中國外貿韌性不減，有信心、有底氣面對各種風險挑戰。中方並將和更多貿易夥伴攜手合作實現共贏，為全球貿易成長注入更多穩定性力量。

中國商務部下午舉行專題記者會。央視報導，肖露在會上表示，今年來中國外貿發展面臨的風險挑戰明顯增多，但廣大外貿企業「勇於開拓創新，各項便利化政策措施持續落地顯效」，中國外貿「韌性不減」，進出口實現平穩開局。

肖露指出，當前世界經濟正面臨著「極大的不確定性」，尤其體現在貿易領域，產供鏈穩定受到威脅。但中國超大規模市場潛力不斷釋放，穩經濟、穩外貿政策接續發力，「穩中向好、長期向好」的基本面並沒有變，中國外貿「有信心、有底氣」面對各種風險挑戰。

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她提到，中國外貿的信心主要來自穩固基本盤、充沛新動能及對外開放。其中，廣大的外貿企業是中國外貿「最堅實的基本盤」。

肖露強調，中國開放的大門只會越開越大，將堅定踐行真正的多邊主義、堅定維護全球貿易秩序，和更多貿易夥伴攜手合作，實現共贏，為全球貿易成長注入更多的穩定性力量。（編輯：邱國強）1140409