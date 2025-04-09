對中再加徵84%關稅生效 美中貿易戰大幅升級

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（中央社記者謝怡璇北京9日電）川普重返白宮就用關稅大棒痛擊中國，對中再加徵的84%高額關稅今天起生效，美中貿易戰大幅升級。由於川普對全球開徵對等關稅，堵上了中國產品繞道他國輸美的後門，且打算對中國等委內瑞拉石油進口國加徵二級關稅，讓中國左支右絀。

川普（Donald Trump）2016年第1次競選美國總統期間就高舉「美國優先」貿易政策大旗，強調美國長期對中國貿易逆差、智慧財產權遭盜用等問題，使關稅成川普打擊中國對美貿易的主要工具。

2017年7月，美國與中國的百日貿易會談計劃破局。美國隨後對家用洗衣機及太陽能板課徵關稅，也對進口鋼鐵製品、鋁製品課徵25%及10%的關稅，雖沒有指名中國，但因中國是太陽能板、鋼鋁出口大國，針對中國的意味十分明顯。

2018年7月至2019年12月間，川普對中國發起3波加徵關稅攻勢，美中貿易戰正式開打。2018年7月至8月間，美國貿易代表署（USTR）分兩階段宣布，對中國1102項合計約500億美元的進口產品加徵25%關稅，主要涵蓋半導體、機械電機設備、金屬材料等。

第2波攻勢在2018年9月，美國對價值2000億美元中國輸美商品實施10%關稅，涵蓋電信設備、電腦零組件、家具等，這些輸美商品的關稅在2019年更被調高到25%。

第3波為2019年8月，美國宣布對約3000億美元中國商品加徵15%關稅，其中含鞋類、紡織品等在內的1200億美元商品關稅在2019年9月1日生效。而原訂在2019年12月15日加徵關稅的1600億美元商品，因美中宣布雙邊談判已達成第一階段協議，宣布暫緩課稅；9月1日起課徵1200億美元商品的15%關稅也降至7.5%。

隨後，中國與美國在2020年1月簽署第1階段貿易協議，分為7大項目，包括智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率、擴大貿易與爭端解決；但因疫情影響，據摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強分析，實際完成率僅有6成。

隨著川普二度就任美國總統，關稅戰升級至更高層次。此次川普除了對全球所有國家課徵稅率不一的對等關稅，更關上中企繞道東南亞設生產線這扇後門。

今年3月間，美國對進口鋼、鋁徵收25%關稅。相較過去川普在第一任期給予部分貿易夥伴國鋼、鋁關稅豁免和免稅配額，這次並未傳出有任何國家獲得豁免，意在阻擋中國製品有機會繞道他國生產後銷美。

另外，川普還透過「二級關稅」（secondary tariff）對中國施壓，3月間宣布對購買委內瑞拉石油國家的進口商品課徵25%關稅。據國際專業機構統計，中國是委內瑞拉石油的最大買主，2024年平均每天進口35.1萬桶，占委內瑞拉每天石油出口量的38.1%，使中國頓時成為首要目標。

雖然川普回任美國總統後，外界預期美中關稅戰不可避免，卻未預料到關稅戰的規模、速度與程度如此之大。川普上任50天內，就對中國加徵20%的額外關稅，加上2日宣布的34%對等關稅，以及8日宣布將對中國進口產品再課徵50%關稅。

據陸媒報導，目前傳出有中企選擇回流中國市場，轉往開發內需市場。但對於內需市場仍疲弱的中國而言，企業回流中國是否能維持原先的交易量，仍為難題之一。

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白宮8日表示，川普將對中國進口產品再課50%關稅，9日生效，美國光是今年對北京加徵關稅的累計稅率將達驚人的104%。外界普遍認為，這一情勢若持續下去，美中經貿恐將走向脫鉤一途。

在美中目前似乎難以和解的情況下，外界普遍認為，川普政策調整可能會比市場預期晚，美中雙方互掐脖子的局面恐會持續一段時間。 （編輯：邱國強/陳鎧妤）1140409