川普新關稅措施正式生效 對中國累計稅率達104%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普對數十個經濟體祭出的懲罰性關稅措施今天正式生效，包括對中國輸美商品徵收超過100%的關稅，使得這場破壞性極大的全球貿易戰進一步升溫。

法新社報導，美方週末起實施全面性10%關稅以來，已對全球經濟造成衝擊，而自美東時間9日凌晨0時1分起，針對歐洲聯盟（EU）和日本等出口國的進口商品稅率更進一步調高。

作為美國頭號經濟對手，也是美方最主要貿易夥伴之一的中國首當其衝，自從川普重返白宮以來，中國輸美產品關稅稅率已攀升到令人咋舌的104%。

川普昨天表示，他的政府正在與貿易夥伴商談「量身訂製的協議」，白宮指出會以日本和韓國這類盟國為優先談判對象。

透過 Google News 追蹤中央社

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也告訴聯邦參議院說，阿根廷、越南和以色列已表達意願，願意調降他們的關稅。

川普昨天和共和黨同僚共進晚餐時表示，這些國家「巴不得」談成協議。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140409