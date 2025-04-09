川普：很快會對藥品課關稅 促製藥公司湧回美國

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天說，美國很快會對進口藥品宣布「重大」（major）關稅。

路透社報導，川普在共和黨眾議院全國委員會（NRCC）活動上說，關稅將鼓勵製藥公司把營運轉移到美國。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普說：「我們會對藥品課徵關稅，一旦我們這麼做，他們就會急著湧回我們的國家，因為我們市場很大。」

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他還說：「我們比別人占優勢的地方就是我們市場很大，所以我們很快將對藥品宣布重大關稅。」

川普數週來一直提到要對藥品課徵關稅，但沒有詳細說明這項措施的時間表。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140409