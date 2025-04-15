美國調查進口半導體與藥品 為加徵關稅鋪路

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦公報今天公布的文件顯示，川普政府正在對進口藥品和半導體進行調查，作為對這兩個行業徵收關稅的一環，理由是過度依賴外國生產藥品與晶片對國家安全構成威脅。

路透社報導，這份文件公布後，啟動為期21天的公眾評論期，這是總統川普最近一次援引1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），作為課徵所謂的產業關稅（sectoral tariffs）的理由，以促進他認為對國家安全至關重要的商品於國內生產。

川普政府援引第232條款，開始對銅與木材的進口展開調查；而在川普第一個任期內完成的調查，成為他今年1月重返白宮後，對鋼鋁和汽車產業加徵25%關稅的重要基石。

這些文件指出，川普政府是在4月1日展開調查。在此之前，美國政府上週末宣布主要自中國進口的智慧型手機、電腦和其他電子產品可以被排除在川普高額的125%對等關稅之外。川普官員表示，這些產品不久後將依據232條款課徵關稅。

第232條款調查必須在啟動的270天內完成。

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今天公布的通知顯示，這些調查將涵蓋藥品、藥物成分以及其他衍生產品。

製藥商主張，關稅恐導致藥品短缺的可能性增加，減少病患取得藥品的管道。然而，川普仍推動徵收這些費用，認為美國必須生產更多藥物，這樣就不必仰賴其他國家供應藥物。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140415