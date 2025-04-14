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川普：未來一週宣布半導體關稅 部分企業彈性處理

2025/4/14 11:09（4/14 11:22 更新）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普持續推動懲罰性關稅措施，以解決美國的貿易問題；他今天表示，會在接下來一週宣布新的半導體關稅措施。

綜合法新社與路透社報導，川普說，「會在不久的將來端出這些關稅措施」，他指的是針對半導體的特定產業關稅，延續對鋼、鋁及汽車所採取的類似舉措。

被問及針對半導體的關稅稅率為何時，川普表示：「我會在接下來一週宣布。」

川普還說，針對半導體產業的若干公司將有彈性處理空間。

川普是在搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）從佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的私人莊園返回華府途中，對記者發表上述談話。

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川普昨天表示，他將於14日提供關於政府在半導體關稅議題上的最新進展。

美國海關與邊境保護局（CBP）先前發布公告，更新有關實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片等。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140414

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