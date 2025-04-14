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川普：中國晶片將面臨國安調查 電子產品僅短期豁免

2025/4/14 08:33（4/14 09:29 更新）
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美國總統川普稱對中國智慧型手機和電腦豁免對等關稅將是短暫做法。（路透社）
美國總統川普稱對中國智慧型手機和電腦豁免對等關稅將是短暫做法。（路透社）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）在華府為特定科技產品豁免對等關稅後，美國總統川普今天又施壓說，對中國智慧型手機和電腦豁免對等關稅之舉將是短暫作法，並且矢言對半導體業進行國安貿易調查。

路透社報導，川普在他的「真實社群」（Truth Social）發文指出，那些電子產品只是被歸入不同的關稅「類別」。他說：「我們將在即將進行的國家安全關稅調查（National Security Tariff Investigations）中檢討半導體和整個電子產品供應鏈。」

美國11日更新有關對等關稅措施的最新指引，將電腦、智慧型手機及晶片等列為對等關稅豁免產品。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天稍早表示，政府先前將一系列電子產品從對等關稅豁免只是暫時性的，將對這些產品另課新的個別關稅，可能會在「一兩個月內」實施。

11日宣布的關稅豁免被認為讓蘋果公司（Apple）、戴爾科技公司（Dell Technologies）等仰賴中國進口的企業逃過一劫。

川普上週在關稅政策上反反復復，引發華爾街股巿自從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最劇烈波動。自從川普1月20日就職以來，標準普爾500指數已暴跌逾10%。

盧特尼克說，川普將於一或兩個月內對半導體、電腦和其他電子產品徵收「一種特殊的重點關稅」，並且會針對半導體和藥品課徵產業關稅（sectoral tariffs）。他表示，這些新關稅將在川普的所謂對等關稅之外。

法新社和路透社報導，川普今天發文說：「針對其他國家對我們施加的不公平貿易差額和非貨幣性關稅壁壘，沒人可以『脫身』，尤其是目前為止對待我們最惡劣的中國！」

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「週五（11日）並未宣布任何關稅『豁免』。這些產品仍需繳納現行的20%芬太尼

芬太尼 小百科

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。

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（Fentanyl）關稅，它們只是被歸入不同的關稅『類別』。假新聞媒體知道這一點，但拒絕報導。」

他並表示：「美國政府正在檢討半導體和電子產品供應鏈，這是即將進行的國家安全關稅調查的一部分。這件事所揭示的是：我們必須在美國製造產品，我們不會被其他國家挾持，特別是像中國這樣的敵對貿易國，它會竭盡全力不尊重美國人民。」（譯者：何宏儒/核稿：劉文瑜）1140414

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