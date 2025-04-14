川普：中國晶片將面臨國安調查 電子產品僅短期豁免

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）在華府為特定科技產品豁免對等關稅後，美國總統川普今天又施壓說，對中國智慧型手機和電腦豁免對等關稅之舉將是短暫作法，並且矢言對半導體業進行國安貿易調查。

路透社報導，川普在他的「真實社群」（Truth Social）發文指出，那些電子產品只是被歸入不同的關稅「類別」。他說：「我們將在即將進行的國家安全關稅調查（National Security Tariff Investigations）中檢討半導體和整個電子產品供應鏈。」

美國11日更新有關對等關稅措施的最新指引，將電腦、智慧型手機及晶片等列為對等關稅豁免產品。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天稍早表示，政府先前將一系列電子產品從對等關稅豁免只是暫時性的，將對這些產品另課新的個別關稅，可能會在「一兩個月內」實施。

11日宣布的關稅豁免被認為讓蘋果公司（Apple）、戴爾科技公司（Dell Technologies）等仰賴中國進口的企業逃過一劫。

川普上週在關稅政策上反反復復，引發華爾街股巿自從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最劇烈波動。自從川普1月20日就職以來，標準普爾500指數已暴跌逾10%。

盧特尼克說，川普將於一或兩個月內對半導體、電腦和其他電子產品徵收「一種特殊的重點關稅」，並且會針對半導體和藥品課徵產業關稅（sectoral tariffs）。他表示，這些新關稅將在川普的所謂對等關稅之外。

法新社和路透社報導，川普今天發文說：「針對其他國家對我們施加的不公平貿易差額和非貨幣性關稅壁壘，沒人可以『脫身』，尤其是目前為止對待我們最惡劣的中國！」

透過 Google News 追蹤中央社

「週五（11日）並未宣布任何關稅『豁免』。這些產品仍需繳納現行的20% 芬太尼 芬太尼 小百科 芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。 看更多 關閉 （Fentanyl）關稅，它們只是被歸入不同的關稅『類別』。假新聞媒體知道這一點，但拒絕報導。」

他並表示：「美國政府正在檢討半導體和電子產品供應鏈，這是即將進行的國家安全關稅調查的一部分。這件事所揭示的是：我們必須在美國製造產品，我們不會被其他國家挾持，特別是像中國這樣的敵對貿易國，它會竭盡全力不尊重美國人民。」（譯者：何宏儒/核稿：劉文瑜）1140414