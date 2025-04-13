美商務部長：電子產品將面臨個別關稅 一兩個月內實施

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國商務部長盧特尼克今天表示，政府先前將一系列電子產品從對等關稅豁免只是暫時性的，這些產品將面臨個別關稅，可能會在「一兩個月內」實施。

盧特尼克（Howard Lutnick）今天接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）採訪時指出：「這些產品都將納入半導體範疇，會有一種特殊的關稅，來確保這些產品遷回美國。我們需要半導體、我們需要晶片、我們需要平板顯示器，我們需要這些東西在美國生產。」

他還說：「所以（總統川普）所做的是，他說這些產品豁免於對等關稅，但它們會被納入半導體關稅，大概會在一兩個月內實施。」

盧特尼克在節目中表示，白宮將實施一種「關稅模式」，以鼓勵半導體和製藥產業將業務移回美國。

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川普2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，但對中國加徵關稅則提升至125%。

美國海關與邊境保護局（CBP）近日發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1140413