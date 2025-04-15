川普擬對半導體與藥品加徵關稅 美商務部展開調查

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普政府在打算對半導體與藥品進口加徵關稅方面邁出決定性一步，今天啟動了由美國商務部主導的調查。

彭博（Bloomberg News）報導，美國政府今天這項舉措是加徵關稅的前奏，可能進一步擴大川普（Donald Trump）發起的全面貿易戰。

依據發布在聯邦公報的兩項通知，美國商務部將就「半導體及半導體製造設備」和「藥品及藥品原料，包括成品藥物」進口對於美國國家安全的影響展開調查。（編輯：陳彥鈞）1140415