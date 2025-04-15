川普半導體關稅調查 涵蓋晶圓、製造設備及下游產品
2025/4/15 17:42（4/15 18:02 更新）
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國聯邦公報昨天在網路公布的文件顯示，商務部正在對進口半導體進行國家安全調查，調查範圍涵蓋矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及「含有半導體的下游產品」。
CNBC報導，這份官方文件進一步證實，美國總統川普（Donald Trump）的關稅計畫將不會排除晶片跟電子產品供應鏈，儘管他本月11日才透過聲明宣布，許多電子產品可豁免「對等關稅」。
作為國安調查一環，商務部將調查「提高國內半導體生產能力的可行性」，以降低對進口產品的依賴，還有為了保護國安，是否「有必要」實施關稅等額外貿易措施。
這項調查涉及範圍廣泛，例如矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及「含有半導體的下游產品」。
儘管智慧型手機、電腦、半導體等各種電子產品得以豁免對等關稅，川普與一些官員在週末表示，這只是暫時性措施，且是對該產業另外加徵關稅的計畫一環。
據報導，川普13日談到他將於下週對進口半導體產品宣布新關稅，並彈性處理某些公司。
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）13日在美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本週」（This Week）指出，另外針對半導體和電子產品課徵的關稅「可能會在一兩個月內」實施。
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川普的商務部展開半導體調查，是援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），該條款允許美國總統以國安為由課徵關稅。
根據昨天公布的通知，川普政府也以國安為由對藥品及藥物成分展開類似調查。（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1140415
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