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華府智庫估今年全球經濟成長2.7% 美關稅干擾供應鏈

2025/4/16 07:37
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓15日專電）華府智庫皮特森國際經濟研究所今天公布2025全球經濟展望，預估今年全球實質經濟成長為2.7%，低於去年的3.2%。美國關稅措施正推升物價、干擾供應鏈並衝擊實質收入，關稅頻繁變動致使企業難以規劃業務及投資；全球經濟面臨高度不穩定性。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics, PIIE）發布「2025春季全球經濟展望」（Spring 2025 Global Economic Prospects）指出，儘管今年全球經濟仍將成長，但近月來的前景已大幅惡化。美國主要政策的轉變，尤其是新關稅措施，對全球經濟引發高度不確定性。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。但他隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

儘管美國對多數國家暫緩實施對等關稅，但對中國加徵的關稅提高至125%，目前關稅累計稅率達145%，以回應中國對美國關稅的報復措施。

PIIE預估，2025年全球實質GDP成長僅為2.7%，2026年為2.8%，低於去年的3.2%。美國關稅措施正推升物價、干擾供應鏈及衝擊實質收入；關稅政策頻繁變更也導致企業更加難以規劃業務及投資。

PIIE非常駐資深研究員迪南（Karen Dynan）表示，預期今年美國經濟成長將停滯，年均成長率將從去年2.5%降至2025年的0.1%，通貨膨脹預計在今年稍晚達到4.5%的高峰，失業率將上升至5%左右，2026年可望開始改善。儘管金融市場對近期政策變動反應負面，支出及就業數據仍穩健，這可能部分反映了家庭與企業為因應物價上漲而提前消費的行為。

不僅如此，PIIE指出，其他政策行動也加劇美國經濟走下坡的壓力。與川普新成立的「政府效率部」相關的聯邦機構裁員及運作中斷，增加不確定性，卻未大幅改善財政情況。

而美國以外的其他經濟體情況各異，PIIE預估，中國經濟成長率將低於政府設定的5%目標，結構性挑戰、消費者信心疲弱、和美國的緊張關係，都衝擊經濟前景。

PIIE指出，亞洲其他地區的前景不一，許多經濟體暴露於美國加徵關稅的風險之下；不過，印度持續吸引外資，仍是該區域的亮點。

同時，PIIE認為，美國的貿易行動嚴重衝擊鄰國加拿大、墨西哥；儘管其他國家將部分生產移轉至墨西哥可能提供一些抵銷作用，墨西哥仍面臨經濟基本面疲弱及「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）條款可能修訂等挑戰。隨著歐元區受益於協調債券發行與國防支出增加，預期歐洲和英國經濟能有適度增長。

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此外，PIIE示警，經濟前景仍面臨重大風險。目前估計，未來12個月美國經濟陷入衰退的機率為40%，若美國經濟進一步疲弱，將嚴重衝擊全球經濟成長，特別是對美國貿易夥伴而言。

不過，如果政策出現轉變，結果也可能比目前預測還好，PIIE表示，若近期加徵的關稅出現反轉，將能緩解部分通膨壓力並有助恢復企業信心，再加上人工智慧（AI）進展、放寬監管及投資誘因等措施，都有助生產力提升。（編輯：陳慧萍）1140416

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