極端天氣加川普關稅 咖啡豆價格攀升下半年有感

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（中央社東京16日綜合外電報導）極端天氣與美國總統川普祭出的關稅措施，可能導致咖啡豆的國際交易價格加速上漲。聯合國糧農組織估計，消費者可能會在今年下半年到2026年感受到價格上漲的衝擊。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，主要用於咖啡館的阿拉比卡（Arabica）咖啡豆的國際價格，在今年2月漲破每公斤9美元大關。這款咖啡豆的價格在3月略為下降至8.9美元，但仍比去年同期高出1.9倍。

羅布斯塔（Robusta）咖啡豆主要用於即溶咖啡，且是在越南與印尼生產，這款咖啡豆的國際價格在3月達到每公斤5.7美元，比前一年高出1.6倍。

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）市場及貿易司經濟學家馬格里尼（Emiliano Magrini）說：「國際價格會在數個月後才傳遞到消費者市場，可在6到8個月後觀察到。近一年後將出現價格傳遞的高峰。所以，我們認為消費者將在2025年下半年、也許在2026年初感受到（漲幅影響）。」

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國際價格的變動不會一對一反映在零售價格上，因為成本負擔會分散到供應鏈各處，包括出口商與進口商，且採購咖啡豆並不是零售商唯一將負擔的費用。

根據聯合國糧農組織，在全球最大的咖啡消費市場歐洲聯盟（EU），國際價格每上漲1%，代表19個月後零售價格將上漲0.24%。要經過至少4年，國際價格上漲造成的衝擊才會真正消退。在美國，零售價格會在13個月後上漲0.2%，價格上漲的衝擊通常會持續兩年。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140416