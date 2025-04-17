川普關稅戰 世貿組織：全球貿易額恐減少0.2%至1.5%

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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）今天表示，預計今年全球貿易額恐減少0.2%至1.5%，這將取決於美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策如何實施。

法新社報導，世界貿易組織警告，貿易政策不確定性恐「給世界帶來嚴重的負面影響」，目前預計2025年世界商品貿易額將下降0.2%，但圍繞關稅的「嚴重下行風險」恐導致「降幅擴大至1.5%」。

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世界貿易組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）發表聲明指出：「我對貿易政策的不確定性深感擔憂，包括美中對峙。」

但伊衛拉也提及：「最近關稅緊張局勢緩和，暫時緩解了一些全球貿易壓力。」（譯者：陳正健）1140417