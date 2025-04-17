加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資
首頁 / 國際
川普關稅戰
全球衝擊
新聞專題
全球衝擊4/146
首頁 / 國際

美國關稅引發擔憂 印度IT人才招募減近20%

2025/4/17 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里17日專電）印度IT界對美國關稅引發的不確定性感到擔憂，企業提前採取觀望態度，並減少招募新員工。根據調查，2025年1月到3月的人力需求，較前一季下降了近20%。

印度軟體出口產業的規模達2800億美元（約新台幣9兆元），但因為美國的關稅帶來的經濟波動不容小覷，印度公司為了因應，不得不在招募新血上變得較為保守。

印度經濟時報（Economic Times）指出，印度IT人員的需求在2024年最後一季相對較大，2025年第一季則急劇下滑，IT產業的公司因為美國關稅的問題，變得更為謹慎，預算也抓得更緊，還可能因應關稅議題的演變，重新審視其招募人才的計畫。

人事顧問公司Xpheno共同創辦人卡蘭斯（Kamal Karanth）指出，「印度科技業可能會出現裁員的情況。」

Xpheno的數據顯示，印度提供IT服務的公司，目前約有5萬5000名人才需求，低於2月時的8萬名。

另印度科技人力資源公司TeamLease Digital的資料則指出，今年1到3月，部分IT公司暫緩招募，人才的需求比前一季下滑了18%到20%。

TeamLease Digital副總維傑（Krishna Vij）提到，（美國的）關稅問題，會為在北美、歐洲業務量較大的公司，帶來新的不確定性，並稱該公司雖會在關鍵的職位補人，但也會逐季重新評估招募需求。

美國關稅造成普遍存在的不確定性，連印度頂尖的IT公司都受到影響。

google news透過 Google News追蹤中央社

塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services, TCS）執行長克里斯瓦桑（K Krithivasan）表示，公司直到2月都還對當季業績，抱持正面、樂觀的態度，但3月開始，確實發現一些不確定性逐漸浮現。

印度知名研究機構Everest Group表示，在某些地方，人才招募已經出現放緩，甚至是暫停的情況。但目前印度IT供應商還沒有像美國科技業那樣，已經有大規模裁員的計畫。（編輯：唐佩君）1140417

全球衝擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普貿易政策變化莫測 全球晶片製造商壓力巨大
24
更多編輯台推薦新聞：