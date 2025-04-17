貿易戰衝擊消費需求 中國出發貨輪取消航班增多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約17日綜合外電報導）隨著海運公司試圖因應美國總統川普的關稅衝擊以及貿易戰緊張升溫，美國進口商收到的通知指出，從中國出發貨輪的取消航班數量有所增加。

美國財經新聞網CNBC報導，根據貨運業者HLS集團（HLS Group）紀錄，總計80艘從中國出發的貨輪取消航班。HLS集團最近在致客戶報告中表示，中美貿易戰導致需求滑降，航運業者開始暫停或調整跨太平洋服務航線。

海運公司「海洋網聯」（ONE）與陽明海運、韓新遠洋（HMM）共組聯盟Premier Alliance聯合經營航線，而海洋網聯日前宣布，聯盟原訂5月重啟的一條航線「暫停到另行通知為止」，其停靠港口包括中國青島、寧波、上海、韓國釜山、加拿大溫哥華和美國塔科馬（Tacoma）。同時，一條現有航線計劃取消在美國北卡羅來納州威明頓（Wilmington）的港口停靠。

前往北美洲的航運貨櫃運輸量減少，將對經濟及供應鏈的諸多環節產生重大影響，包括港口和運輸貨物的物流公司。

若以每艘貨輪載運8000至1萬個20呎貨櫃估算，貨運量將下滑64萬至80萬個貨櫃，港口起重機作業因而減少，收取相關費用的收入降低，卡車跟鐵路的接貨運輸還有倉儲業也會衰退。

世界貿易組織（WTO）昨天警告，川普（Donald Trump）的關稅計畫使全球貿易前景「急遽惡化」。

丹麥航運諮詢機構「海洋情報」（Sea-Intelligence）執行長墨菲（Alan Murphy）說：「我們無法得知，訂單減少對船舶排程的影響程度有多嚴重，目前沒有模型能（進行模擬並）做出推斷。但我可以告訴你，亞洲至美國貿易航線貨輪的貨櫃大多來自中國。貨櫃數量不致變成零，但是會減少，因此未來我們將看到大量航班宣布取消。」

中國約占美國進口貨櫃總量的30%（低於2018年的37%），但約占美國從亞洲進口貨櫃總量的54%（低於2018年的67%）。

透過 Google News 追蹤中央社

史帝弗公司（Stifel）全球物流和未來移動部門主管布魯斯．陳（Bruce Chan，音譯）指出，關稅政策為消費者需求帶來很大的不確定性，零售商在庫存方面採取保守策略。

他談到：「我們認為，這種不確定性開始顯現於重要的東行跨太平洋航線貨櫃船停航上，最快下個月可能導致入境貨櫃進口量衰退幅度達兩位數。」（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1140417