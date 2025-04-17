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歐盟揚言若談判破局 約400項美國產品恐遭課關稅

2025/4/17 11:29（4/17 11:39 更新）
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圖為歐盟旗幟。（路透社）
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（中央社巴黎16日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）與美國的關稅大戰暫踩煞車，雙方展開協商；但歐盟宣布，若與美國的貿易談判未果，將對美國衛生紙、大豆、眼部化妝品與數以百計的其他產品課徵報復性關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由27個國家組成的歐盟14日公布一長串美國產品清單，如果未與美國達成協議，其中大多數將遭額外課徵25%的關稅。

這種「以牙還牙」行動是美國總統川普對數十個貿易夥伴發動更廣泛關稅戰的一環，這場貿易戰可能會讓美國和其他經濟體陷入經濟衰退。

歐盟原擬15日開始對美國鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。而在川普推延了本月稍早備好實施的對等關稅後，歐盟也暫緩祭出反制措施90天。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）14日發表聲明表示：「對美國不合理的貿易關稅，歐盟已暫緩採取反制措施，以便雙方有時間和空間進行談判…如果協商結果未令人滿意，歐盟就會展開反制措施。」

在歐盟清單上，約有400種美國產品從7月中旬起可能面臨更高關稅；另外約1300項產品可能會在同一時間或稍後遭課高額進口關稅。

至於美國出口到歐盟的最大宗產品，在清單上大多數都避開，但還是有部分難以倖免。根據歐盟依據2023年美國官方資料計算，美國對歐洲出口的前5大商品是：石油和天然氣、藥品與藥物、航空航太產品和零件、醫療設備和用品，以及汽車。

農產品方面，以大豆為最大宗；而摩托車和大豆都出現在歐盟清單上，受到25%關稅的威脅。其他從美國出口到歐洲的重大農產品，也面臨歐盟報復，諸如杏仁等堅果，以及新鮮水果。

歐洲可能還會發動進一步打擊。

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法國總理白胡（Francois Bayrou）15日表示，美國的貿易夥伴被迫採取報復行動，而這作法「本身就很危險」。

他說：「美國總統一夜之間毫無預警開出全球貿易戰第一槍，祭出難以想像的關稅，引發了一場風暴，其後果不會很快消失。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140417

#川普
#美國有線電視新聞網
#歐洲聯盟
#歐盟
#川普關稅
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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