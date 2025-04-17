對川普關稅悲觀 前義大利央行高層：美聯準會被踐踏

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（中央社記者黃雅詩羅馬16日專電）美國總統川普發動關稅戰，義大利專家齊勸收手。前義國央行副行長奇歐卡坦言，以他從業40年經驗，必須說美國聯準會真的被踐踏了，「在現代銀行史上，未見過對央行自主權如此猛烈的攻擊。」

奇歐卡（Pierluigi Ciocca）與經濟學家卡利（Federico Carli）今天與中央社等駐義國際媒體舉行座談會。卡利現為「吉多卡利協會」（Associazione Guido Carli）主席，他的祖父吉多卡利曾任義大利央行總裁長達15年。

歐盟應增加公共支出 中國非唯一替代市場

中央社在座談中提問，美中貿易戰可能給歐盟帶來哪些轉機或危機。奇歐卡認為，此一變局給歐盟帶來的機會，是打破近20年來限縮公共投資的「可惡限制」，這侷限了歐洲內需市場，也讓歐洲GDP成長率僅1%。

奇歐卡認為，歐元區誕生之後，每年GDP成長率應達2%或更高，歐洲犯下最大根本錯誤，在於評估公共預算時，將有益的投資支出與經常性支出等同起來，這是一種非常嚴重的荒謬行為。

奇歐卡認為，在川普壓力下，歐洲或許不僅能更團結，還能選擇不同的治理模式。不過他警告，德國想超越公共開支限制，但導向增加軍費是錯誤的，國防支出有振興效果，卻會排擠民用產品投資，且武器用掉還要重建，「德國似乎正走上這條道路，有點令人感到痛苦不安。」

中央社記者舉手提問時發生一段插曲，主持人點名時誤稱「中國記者」，記者立刻澄清自己來自台灣，並解釋台灣人不喜歡被稱為中國人，主持人當場致歉更正。會後多位參加者還特別過來向記者表達，他們曾來過台灣或有台灣好友，因此都很支持台灣。

另有媒體提問，歐洲是否可能轉向中國市場。卡利表示， 近日西班牙確實訪中探索市場，當某處市場關閉，企業會尋找其他銷售管道，這是市場經濟運作法則 ，「替代市場不只中國，還有印度等地，企業會比政府找得更快。」

奇歐卡表示，目前對世界經濟影響最大的事件，都發生在中美兩個大國，他打趣「或許還要加上台灣。」

奇歐卡說，若以購買力衡量，中國GDP全球佔比約20%， 美國全球佔比約15%，仍在下降中，歐元區加上英國及對俄羅斯的貿易關係，佔比約與美國相當。

奇歐卡表示，單從經濟角度衡量，中國影響力很重要，他認為如果中國繼續堅持對美貿易戰，就犯了一個很大的戰略錯誤，因為中國原本具有當國際經濟領導者的實力。

川普關稅政策難奏效 美國經濟恐衰退

卡利認為，川普關稅措施明顯錯誤，因為無法實現原訂的兩大目標，亦即「重新平衡美國外貿」及「重啟美國製造業生產力」；川普的宣布方式也令人懷疑，因為充滿不確定性，「不確定性正是經濟最大的敵人」。

卡利警示，美國經濟負面效應十分明顯，通膨已很嚴重，現在許多大公司又紛紛凍結投資計畫，試圖搞懂關稅政策走向，恐導致美國經濟在短期內衰退。

卡利說，川普勝選主因之一，是靠猛攻拜登執政時期的嚴重通貨膨脹問題，因此他很驚訝，為何川普上任會採取讓通膨更惡化的政策，「或許關稅是其次，美國要解決的是結構性局勢。」

奇歐卡表示，美國經濟不是現在才面臨困境，近20年來，美國都是缺乏生產力、競爭力的經濟體，有可怕的赤字和公共負債，美國政府為解決帳目赤字，選擇調整關稅。至於這條路是否可行，他笑稱「若我擔任川普經濟顧問，會請他重新考慮。」

奇歐卡說，美國經濟最大問題，是沒有運用科技創新增加生產力，美國近年獲利豐沛的企業，員工薪資大幅提升，但生產與競爭力增幅有限；加上美國政府公共財政困難，削減支出導致民生基礎設施衰敗，社會貧富不均現象惡化。

奇歐卡說，美國約有4000萬人處於貧窮狀態，佔人口12%，這些人無法負擔醫療保險，也沒錢進修成為更有價值的人力資本，美國過去常笑歐洲社會結構僵化，自豪美國擁有高度「階級流通性」，現在情況已不然。

川普對美國聯準會（Federal Reserve）的強勢，也讓奇歐卡感慨，他在義大利央行工作40年，他必須說美國聯準會真的被踐踏了，「在現代銀行業歷史上，從沒目睹過對中央銀行自主權進行如此猛烈攻擊。」

川普4月初曾在社群貼文，稱現在是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）降息的「完美時機」，他還批評鮑爾總是「動作慢」。

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川普上任後並大砍外援金額。奇歐卡表示，位居領袖的自由民主國家，其責任是扶助國際社會的經濟弱勢，不是向他們賺取利益，如果美國不想承擔這份責任，或許義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）可以告訴川普，「至少有2個候選人足以接替此一角色，就是中國和歐盟。」

奇歐卡回應媒體提問時並感慨，美國經濟學家拿下超過69個諾貝爾獎，這些知名經濟學家處理過棘手的經濟議題，擅長計算、博弈論和複雜的金融，「但他們多數保持沉默，這讓我深感不安。」（編輯：陳慧萍）1140417