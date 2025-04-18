華爾街日報：川普曾與聯準會前理事華許討論接替鮑爾

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（中央社紐約17日綜合外電報導）「華爾街日報」今天報導，美國總統川普長達數月私下討論撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾，並與聯準會前理事華許（Kevin Warsh）談過這件事，包括屆時由他接任的可能性。

不過，根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述未具名知情人士報導，華許建議川普（Donald Trump）不要試圖撤換鮑爾（Jerome Powell），而是應該讓聯準會主席做完任期不去干預。

路透社報導，川普今天正多次猛烈批評鮑爾。鮑爾的任期要到明年5月才屆滿。

華許在2006年2月到2011年4月擔任聯準會理事，他是由美國前總統小布希（George W. Bush）任命。

據「華爾街日報」報導，川普與華許討論撤換鮑爾是在今年2月，地點在川普位於佛羅里達州的房產海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。就連到了3月川普也與其他關係密切人士討論過這件事。

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究竟是否要嘗試在鮑爾任期屆滿前將他撤換，川普尚未做出最終決定。這麼做很可能要一路挑戰到最高法院，因為美國1913年制定的聯邦準備法（Federal Reserve Act）規定，聯準會主席只能因「正當理由」被撤換。就連鮑爾也曾說，「法律不允許」換掉他。

白宮沒有立即回應路透社的置評請求，華許也尚未回覆尋求評論的電子郵件和電話。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140418