白宮：川普政府正研究是否撤換聯準會主席
2025/4/18 23:20
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天指出，美國總統川普及其團隊正研究是否撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾。
法新社報導，哈塞特被媒體問及是否可能撤換鮑爾（Jerome Powell），他告訴記者：「總統及他的團隊將繼續研究此事。」
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川普昨天在白宮對媒體發表談話時表示，「如果我要求他走」，鮑爾就得走人，「我對他有所不滿，也讓他知道了，而且如果我要他下台，他很快就會走人，相信我」。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普已長達數月私下討論撤換鮑爾一事，並與聯準會前理事華許（Kevin Warsh）談過這件事，包括屆時由他接任的可能性。（譯者：陳正健）1140418
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華爾街日報：川普曾與聯準會前理事華許討論接替鮑爾