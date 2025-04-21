央行獨立性遭質疑恐削弱公信力 Fed古爾斯比示警

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比今天表示，央行制定貨幣政策免受政治壓力的能力一旦遭到質疑，將削弱公信力，而他希望美國沒有在一步步走入這樣的環境。

路透社報導，針對美國總統川普對上週重話批評聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），芝加哥聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Chicago）總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）表示，經濟學家的共識是，可以在不受政治干預下執行貨幣政策的央行，能為經濟體帶來較佳的成果。

然而，對於欠缺這種自由的經濟體來說，「通貨膨脹率較高，經濟成長較慢，就業市場表現也較差」。

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他說：「我強烈希望我們不要把自己搬至一個讓貨幣獨立性受到質疑的環境，因為這會削弱聯準會的公信力。」

法新社報導，川普上週揚言將撤換聯準會主席。川普17日談到鮑爾時說：「如果我要他下台，他很快就會走人，相信我。」鮑爾的第2個4年聯準會主席任期明年5月才結束。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140421