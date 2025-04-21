加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅因應／880億支持方案申請條件放寬 輸美3年實績門檻擬部分取消
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 國際

央行獨立性遭質疑恐削弱公信力 Fed古爾斯比示警

2025/4/21 12:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比今天表示，央行制定貨幣政策免受政治壓力的能力一旦遭到質疑，將削弱公信力，而他希望美國沒有在一步步走入這樣的環境。

路透社報導，針對美國總統川普對上週重話批評聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），芝加哥聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Chicago）總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）表示，經濟學家的共識是，可以在不受政治干預下執行貨幣政策的央行，能為經濟體帶來較佳的成果。

然而，對於欠缺這種自由的經濟體來說，「通貨膨脹率較高，經濟成長較慢，就業市場表現也較差」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說：「我強烈希望我們不要把自己搬至一個讓貨幣獨立性受到質疑的環境，因為這會削弱聯準會的公信力。」

法新社報導，川普上週揚言將撤換聯準會主席。川普17日談到鮑爾時說：「如果我要他下台，他很快就會走人，相信我。」鮑爾的第2個4年聯準會主席任期明年5月才結束。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140421

川普
美提議承認克里米亞歸俄國 烏克蘭面臨川普壓力金融時報：市場信心受挫 全球經濟成長下行風險增
鮑爾
川普揚言撤換聯準會主席 專家警告恐遇債市壓力白宮：川普政府正研究是否撤換聯準會主席
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普揚言撤換聯準會主席 專家警告恐遇債市壓力
71
更多編輯台推薦新聞：